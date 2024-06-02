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Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi sayısı 5 ayda 103 bini aştı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda ziyaretçi sayısı 5 ayda 103 bini aştı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, bu yılın ilk 5 ayında 103 bini aşkın ziyaretçi çekerek, son zamanların en yoğun dönemlerinden birini yaşadı.

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