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Van'da inci kefali için gece denetimi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Van’da inci kefali için gece denetimi

Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak avlanmış 80 kilo canlı balık suya bırakıldı.

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