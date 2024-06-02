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Edirne'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Edirne’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberine göre Edirne'de jandarmanın düzenlediği tefeci operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

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