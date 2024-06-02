02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Eskişehir'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sebep olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
ABONE OL
Eskişehir’de kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sebep olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Eskişehir’de kırmızı ışık ihlali yapılması sonucu 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör