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Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

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