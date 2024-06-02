Taksim Meydanı'nda korkutan yangın! Vatandaşlar büyük panik yaşadı | İşte alevlerin nedeni
Taksim Meydan'da bulunan Taksim Maksemi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında kullanılan inşaat malzemelerinde yangın çıktı. Yangın esnasında dışarıda bulunan boyalara alev sıçrayınca ufak çaplı patlama meydana geldi. Vatandaşların panik yaşadığı yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Taksim Maksemi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Maksim Müzesi'nin önünde bulunan ve restorasyon çalışmalarında bulunan inşaat malzemelerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Kısa sürede alev alan malzemelerden sıçrayan yangın, orada bulunan boyalara da sirayet etti.
Boyalarda meydana gelen ufak çaplı patlama sonucu vatandaşlar panik yaşadı.
Dumanları gören ve sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.
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