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Kosova'da şambrel ile rafting heyecanı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Kosova’da şambrel ile rafting heyecanı

Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren şehrinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Bunar (Pınar) Festivali" çerçevesinde sporcular şambrel ile rafting heyecanı yaşadı.

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