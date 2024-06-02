Deniz sezonu açıldı! Vatandaş soluğu plajda aldı

Bu çerçevede Sakarya'nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde bazı vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek soluğu plajlarda aldı.

Güneşin yakıcı ve bunaltıcı havasından sıkılın vatandaşlardan bazıları sahilde şemsiyelerin gölgesinde, bazıları da Karadeniz'in sularında serinleyerek hafta sonunun keyfini çıkardı.