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Emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı

İHA İHA
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı

Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı. Yaralının olmadığı yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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