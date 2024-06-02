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Fotoğraf çekimlerine 54 yıllık bisikletiyle gidiyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Fotoğraf çekimlerine 54 yıllık bisikletiyle gidiyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki foto muhabiri, fahri olarak sürdürdüğü mesleğinde çekimlere bisikletiyle gidiyor.

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