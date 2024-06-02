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Ocakta unutulan yemek mutfağı yaktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Ocakta unutulan yemek mutfağı yaktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde mutfakta ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken mutfak kullanılamaz hale geldi.

Çaydeğirmeni beldesi İstiklal Cadesi'nde yer alan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağındaki ocak üzerinde unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı.

Alevlerin mutfağı sarması üzerine dışarıya çıkan aile sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

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