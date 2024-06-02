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Ağrı'da kadınlar peynir ve kış yemekleri için dağlarda bitki topluyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Ağrı’da kadınlar peynir ve kış yemekleri için dağlarda bitki topluyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kadınlar, peynir yapımında ve kış yemeklerinde kullanmak için doğanın canlandığı arazilerde bitkileri toplamaya başladı.

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