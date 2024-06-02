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Maltepe'de sahte alkol operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Maltepe’de sahte alkol operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Maltepe’de sahte alkol üretimi ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda kaçak ve sahte alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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