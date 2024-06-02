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Mersin'de okul müdürü, kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Mersin’de okul müdürü, kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişti.

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