02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
ABONE OL
Adana’da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Son dakika haberine göre Adana'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör