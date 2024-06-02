Manisa'da orman yangını! 13 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altında
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın önce tarım arazisine ardından ormanlık alana sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangına Aydın, Denizli ve Uşak'tan gelen ekiplerinde olay yerine sevk edilmesi ile müdahale edildi. Çok sayıda ekibin uzun süren çalışmaları ile alevler 13 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangında 5 bin dönümlük alan küle döndü.
Alaşehir ilçesi İsmail Bey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına Alaşehir, Sarıgöl Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, 2 adet uçak, 3 adet helikopter, 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibi ve vatandaşlar müdahale etti. Halkın da seferber olduğu yangın, müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN ALEVLER KONTROL ALTINDA
Rüzgarın etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayılan ve ormana da sıçrayan yangın, bölgedeki ekiplerin yaklaşık 13 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
EKİP SAYISI 71'E ÇIKARILDI
Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılarak söndürme çalışmaları GAMER'de takip ediliyor. Yangına gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edilmeye devam edildi. Öte yandan Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi ve Uşak'a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı. Ayrıca Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesildi.
TREN SEFERLERİ DURDURULDU
Yangın sebebiyle Uşak - Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu. Öte yandan havanın kararması nedeniyle saat 20.00 itibari ile hava araçları bölgedeki çalışmalarını durdurulmuştu.
MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesinde çıkan yangınla ilgili Manisa Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yangının söndürme çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada yangının 11.40'ta çıktığı bilgisi paylaşıldı. İlk müdahalenin 12.05'te başlandığı müdahalede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer, 4 helikopter, 2 uçak; Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden 1 ilk müdahale aracı, 11 itfaiye aracı; Alaşehir Belediyesinden 3 su tankeri, 1 kepçe, Kula Belediyesinden 1 su tankeri; Sarıgöl Belediyesinden 1 kepçe; Uşak Belediyesinden 1 su tankeri Aydın; Nazilli Belediyesinden 1 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı; Denizli Büyükşehir Belediye itfaiyesi 2 itfaiye aracı, 1 su tankeri; Gediz Elektrikten 1 teknik ekip; sağlık ekiplerinden 3 ambulans; jandarma ekiplerinden 5 asayiş devriye ekibi; UMKE'den 1 ekip olmak üzere toplam; 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibi ile müdahale edildiği bilgisi verildi.
YANGIN BAŞLANGICI
Öğle saatlerinde otluk alanda başlayan yangının yayılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma yapmış, İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durdurulmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!