Manisa’da orman yangını! 13 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altında

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesinde çıkan yangınla ilgili Manisa Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yangının söndürme çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada yangının 11.40'ta çıktığı bilgisi paylaşıldı. İlk müdahalenin 12.05'te başlandığı müdahalede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer, 4 helikopter, 2 uçak; Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden 1 ilk müdahale aracı, 11 itfaiye aracı; Alaşehir Belediyesinden 3 su tankeri, 1 kepçe, Kula Belediyesinden 1 su tankeri; Sarıgöl Belediyesinden 1 kepçe; Uşak Belediyesinden 1 su tankeri Aydın; Nazilli Belediyesinden 1 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı; Denizli Büyükşehir Belediye itfaiyesi 2 itfaiye aracı, 1 su tankeri; Gediz Elektrikten 1 teknik ekip; sağlık ekiplerinden 3 ambulans; jandarma ekiplerinden 5 asayiş devriye ekibi; UMKE'den 1 ekip olmak üzere toplam; 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibi ile müdahale edildiği bilgisi verildi.

YANGIN BAŞLANGICI

Öğle saatlerinde otluk alanda başlayan yangının yayılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma yapmış, İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durdurulmuştu.