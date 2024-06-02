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Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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