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Haydarpaşa'da can pazarı! Batmak üzere olan gemide 10 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Haydarpaşa’da can pazarı! Batmak üzere olan gemide 10 kişi kurtarıldı

Kadıköy Haydarpaşa'da mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı.

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