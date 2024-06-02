LGS maratonu başlıyor! 1 milyon aday ter dökecek | İşte uyulması gereken kurallar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştirilecek. 1 milyondan fazla adayın katılacağı sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda ve 62 bin 663 salonda yapılacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. İşte uyulması gereken kurallar...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenleniyor.
Sınava gelirken öğrencilerin yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi, koyu siyah ve yumuşak kurşun kalemler, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları şart. İşte sınava ilişkin tüm detaylar...
Bugün LGS kapsamındaki merkezî sınava, sınava girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvurularını yapmıştı. Öğrenciler COVID-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler.
Liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85'i adrese dayalı yerel yerleştirmeyle öğrenci aldı. Bu kapsamda, öğrencilerin merkezî sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.
LGS merkezî sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.
Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.
SINAVIN KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav yapılacak. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu.
Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.
Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.
SORULARI GÖREN HERKES, SINAV SONUNA KADAR KAPALI MATBAADA KALACAK
Soru hazırlama çalışmaları ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikaları kapsamında oluşturulan "güvenlikli alan"da yapıldı.
Hazırlanan sorular alan, ölçme değerlendirme kriterleri ile dil ve anlatım açısından denetime tabi tutularak soru havuzunda bir araya getirildi.
Sınavlarda kullanılacak soruların seçimleri 7/24 kapalı alan olan matbaada alan uzmanlarınca yapıldı. Sınav görevlileri, yer alacak soruları gören herkes, sınav bitene kadar matbaada kapalı sistemde kalacak.
SINAVDA, 8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARI ESAS ALINDI
Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alınırken sınav soruları, ilgili dersin öğretim programları doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında yer alan konu, kazanım, etkinlik ve sorular doğrultusunda hazırlandı. Öğrencinin okula devamı, derse aktif katılımı ve ders kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri anlayarak yapmış olmaları, sınavda istedikleri sonucu almalarını kolaylaştıracak.
Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de sınava hazırlık yapan öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmalarını desteklemek için örnek sorular yayımlandı. Hazırlanan örnek soru paketlerinde her dersten sorular ve bu soruların örnek çözüm videoları yer aldı. Örnek sorulara Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfası "odsgm.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.
ÖĞRENCİLERİN EN GEÇ SAAT 09.00'DA BİNADA HAZIR BULUNMALARI GEREKİYOR
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.
İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK
Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.
Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.
İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.
Sınav puanı hesaplanırken, her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.
Öğrenciler, sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak.
ÖĞRENCİLER, FOTOĞRAFLI GİRİŞ BELGELERİ VE GEÇERLİ KİMLİK BELGELERİ İLE ALINACAK
LGS merkezî sınavına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başlandı.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alırken öğrenciler sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile kabul edilecek.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.
Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.
İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ
İstanbul'da bugün LGS ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS) girecek kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci ve öğretim görevlileri yararlanabilecek. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
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