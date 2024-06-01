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Aydın'da ağılda çıkıp zeytinlik alana sıçrayan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Aydın’da ağılda çıkıp zeytinlik alana sıçrayan yangın söndürüldü

Pırlibey Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 2 koyunun telef olduğu belirtildi.

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