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Küçükçekmece’de mangal faciası! Kıvılcımlar yangına neden oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Küçükçekmece’de mangal faciası! Kıvılcımlar yangına neden oldu

Küçükçekmece’de bir kişi binanın terasında mangal yapmak isterken kıvılcımların etrafa saçılmasıyla yangın çıkardı. Alevlerin yükselmesiyle korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir adam binanın terasında mangal yapmak için ateş yaktı.

KIVILCIMLAR YANGIN ÇIKARDI

Mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatıda yangın çıkardı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar binayı boşaltırken ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Panik oluşturan yangın sonucu çatıda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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