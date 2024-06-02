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Karaburun açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Karaburun açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

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