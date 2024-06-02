02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
ABONE OL
Kastamonu’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu-Daday kara yolu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu mevkisinde Satı Dolapçı yönetimindeki 37 SD 103 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 LD 416 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki İsmet, Engin ve Satı Dolapçı ile Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör