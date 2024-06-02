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İzmir'de kahreden olay! Traktörün altında kalan kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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İzmir’de kahreden olay! Traktörün altında kalan kişi öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tarlada kendiliğinden hareket eden traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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