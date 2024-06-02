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İki kişi bir grubun saldırısında böyle darp edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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İki kişi bir grubun saldırısında böyle darp edildi

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde iki kişinin bir grup tarafından darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, havaya doğru ateş ederek tarafları ayırdı.

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