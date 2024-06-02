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Sultanbeyli'de kaza sonrası sürücüler arasındaki tartışma kameraya yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Sultanbeyli’de kaza sonrası sürücüler arasındaki tartışma kameraya yansıdı

Sultanbeyli'de iki aracın karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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