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Batman'da temizlik aracı havuza düştü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Batman’da temizlik aracı havuza düştü

Batman'da temizlik aracı, kent meydanında temizlik yaptığı sırada su fıskiyesinin olduğu alana düştü.

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