Bağcılar’da pes dedirten olay! Ambulansın geçişini engelledi, 20 bin TL ceza kesildi

20 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu 'emniyet şeridini kullanmak' maddesinden 6 bin 439 TL, 'geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek' maddesinden 690 TL, 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 TL, 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' maddesinden ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 20 bin 796 TL idari para cezası uygulandı.