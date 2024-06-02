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Dönercide patlayan tüp yıkıma neden oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Dönercide patlayan tüp yıkıma neden oldu

Hatay'ın Payas ilçesinde dönercide meydana gelen tüp patlaması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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