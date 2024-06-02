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Kars'ta Doğu Anadolu'nun ilk özel müzesi Kars'ta

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Kars’ta Doğu Anadolu’nun ilk özel müzesi Kars’ta

Kars’ta bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel açık hava müzesi görenleri mest ediyor. Yaklaşık 200 yılık tarım aletlerinin de yer aldığı müze de bulunan 5 taş ev ise ziyaretçilerine köy ortamında konaklama imkanı sunuyor.

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