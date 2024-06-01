Başıboş köpek dehşetinin yeni adresi Şanlıurfa! 50 yaşındaki kadın hastanelik oldu

YAŞLI KADIN YARALANDI

Yakınları tarafından otomobil ile Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik polis kontrol noktasında getirilen yaralı, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. N.G, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.