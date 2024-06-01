Başıboş köpek dehşetinin yeni adresi Şanlıurfa! 50 yaşındaki kadın hastanelik oldu
En önemli sorunlardan biri haline gelen sokak köpeği saldırıları her geçen gün yaşanmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 50 yaşındaki kadın, Diyarbakır'da tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Kulaksız Mahallesi'nde yaşayan N.G, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden yakınları tarafından kurtarılan N.G, baldırından yaralandı.
YAŞLI KADIN YARALANDI
Yakınları tarafından otomobil ile Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik polis kontrol noktasında getirilen yaralı, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. N.G, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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