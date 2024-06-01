02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Başıboş köpek dehşetinin yeni adresi Şanlıurfa! 50 yaşındaki kadın hastanelik oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
ABONE OL
Başıboş köpek dehşetinin yeni adresi Şanlıurfa! 50 yaşındaki kadın hastanelik oldu

En önemli sorunlardan biri haline gelen sokak köpeği saldırıları her geçen gün yaşanmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 50 yaşındaki kadın, Diyarbakır'da tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Kulaksız Mahallesi'nde yaşayan N.G, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden yakınları tarafından kurtarılan N.G, baldırından yaralandı.

YAŞLI KADIN YARALANDI

Yakınları tarafından otomobil ile Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik polis kontrol noktasında getirilen yaralı, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. N.G, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör