01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Van'da meton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.06.2024
ABONE OL
Van’da meton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör