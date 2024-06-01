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Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Kadıköy'de araçla seyir halindeki iki sürücü, yolun ortasında durarak tekmeli yumruklu kavga etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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