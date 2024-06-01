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O ilde 8 bölge riskli ve rezerv alanı ilan edildi

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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O ilde 8 bölge riskli ve rezerv alanı ilan edildi

Bilim insanlarının '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli’de havadan ve karadan yapılan incelemelerde, 134 yapı ve 798 bağımsız bölümün bulunduğu 8 bölge riskli ve rezerv alanı ilan edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirterek, “Riskli binaların yıkımı ve beraberinde yapımının devletimiz eliyle olması, eğer vatandaşımız yüzde 51’lik iknası olursa, kendileri de kabul ederlerse, burayı devlet tarafından yıkılacak. TOKİ'yle beraber yine neredeyse aynı katlarda ve aynı blok sayısında binalar ortaya çıkacak. Artık kimseyi enkazların altından biz kaldırmak istemiyoruz”ifadelerini kulandı.

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