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Tokat'ta su kanalına düşen otomobil vinç ile çıkartıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Tokat’ta su kanalına düşen otomobil vinç ile çıkartıldı

Tokat’ta kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

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