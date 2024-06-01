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Manisa'da PKK terör örgütüne operasyon! 3 tutuklama var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Manisa’da PKK terör örgütüne operasyon! 3 tutuklama var

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG için düğmeye bastı. Ekiplerin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken 1 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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