Amasya’da sağanak bir anda bastırdı! Sele kapılan kadını taksici kurtardı: O anlar kamerada

TALİHSİZ KADINI KURTARDI: O ANLAR KAMERADA

Ölümle burun burulan gelen 50'li yaşlardaki kadını oradan tesadüfen geçen taksici Tahsin Aydın (23) kurtardı. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşananları anlatan Aydın, "Bir anda yağmur bastırmıştı. Bir müşterimizi almıştım. Ablamızı yerde suların arasında sürüklendiğini görünce camı açıp elinden tutarak ayağa kaldırdım. Taksinin arka koltuğuna oturttum" dedi.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Kurtardığı kadını evine bırakan genç taksici, "Değerli eşyalarının kurtarabildiğimiz kadarını da kurtardık. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.