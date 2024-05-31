Amasya'da sağanak bir anda bastırdı! Sele kapılan kadını taksici kurtardı: O anlar kamerada
Amasya’da etkili olan sağanak bir anda bastırınca sel oluştu. O anlarda bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. İmdadına yetişen taksici kadını kurtardı ve dehşeti yaşayan talihsiz kadının taksinin içine alındığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
TALİHSİZ KADINI KURTARDI: O ANLAR KAMERADA
Ölümle burun burulan gelen 50'li yaşlardaki kadını oradan tesadüfen geçen taksici Tahsin Aydın (23) kurtardı. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşananları anlatan Aydın, "Bir anda yağmur bastırmıştı. Bir müşterimizi almıştım. Ablamızı yerde suların arasında sürüklendiğini görünce camı açıp elinden tutarak ayağa kaldırdım. Taksinin arka koltuğuna oturttum" dedi.
"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"
Kurtardığı kadını evine bırakan genç taksici, "Değerli eşyalarının kurtarabildiğimiz kadarını da kurtardık. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ BIRAKIP TAKSİCİLİĞE BAŞLADI
Aydın, çalıştığı taksi durağında kendisini kutlayan meslektaşları tarafından günün kahramanı olarak karşılandı. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı 2. sınıftaki eğitimine ara verip bir yıl önce taksiciliğe başlayan Aydın, "Maddi ve ailevi sıkıntılardan dolayı okulumu bırakıp taksiciliğe yönelmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!