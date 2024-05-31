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Amasya'da sağanak bir anda bastırdı! Sele kapılan kadını taksici kurtardı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Amasya’da sağanak bir anda bastırdı! Sele kapılan kadını taksici kurtardı: O anlar kamerada

Amasya’da etkili olan sağanak bir anda bastırınca sel oluştu. O anlarda bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. İmdadına yetişen taksici kadını kurtardı ve dehşeti yaşayan talihsiz kadının taksinin içine alındığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şeyhcui Mahallesi'nde bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi.

TALİHSİZ KADINI KURTARDI: O ANLAR KAMERADA

Ölümle burun burulan gelen 50'li yaşlardaki kadını oradan tesadüfen geçen taksici Tahsin Aydın (23) kurtardı. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşananları anlatan Aydın, "Bir anda yağmur bastırmıştı. Bir müşterimizi almıştım. Ablamızı yerde suların arasında sürüklendiğini görünce camı açıp elinden tutarak ayağa kaldırdım. Taksinin arka koltuğuna oturttum" dedi.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Kurtardığı kadını evine bırakan genç taksici, "Değerli eşyalarının kurtarabildiğimiz kadarını da kurtardık. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ BIRAKIP TAKSİCİLİĞE BAŞLADI

Aydın, çalıştığı taksi durağında kendisini kutlayan meslektaşları tarafından günün kahramanı olarak karşılandı. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı 2. sınıftaki eğitimine ara verip bir yıl önce taksiciliğe başlayan Aydın, "Maddi ve ailevi sıkıntılardan dolayı okulumu bırakıp taksiciliğe yönelmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

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