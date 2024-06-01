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Tekirdağ'da hatalı sollama faciaya neden oldu! 3 kişi öldü, 5 yaralı var

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Tekirdağ’da hatalı sollama faciaya neden oldu! 3 kişi öldü, 5 yaralı var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle 3 otomobil birbirine girdi. Yaşana korkunç kazadaErdem (48) ile eşi Birsen Koç (44) ve Muradiye Yavuz (58) hayatını kaybederken 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hatalı sollamayı Erdem Koç'un yaptığı ve oğlunun kullandığı otomobili geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarılar Mahallesi Karatepe Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. Erdem Koç yönetimindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil, önünde seyreden ve oğlu Burak Koç'un (25) kullandığı 59 AIJ 108 plakalı otomobili sollayınca karşı yönden gelen Sercan Arıcan (39) yönetimindeki 59 AEK 308 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Burak Koç'un kullandığı otomobil de çarpışan otomobillere çarptı.

ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde aynı otomobilde bulunan Erdem ile eşi Birsen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

KURTARILAMADI

Otomobillerde sıkışan yaralılar Burak Koç, Sercan Arıcan, Nihan Arıcan (37) Muradiye Yavuz, Ege Arıcan (4) ve Melek Arıcan (9), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muradiye Yavuz da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

5 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tedaviye alınan 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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