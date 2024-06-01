Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi

Kazadan yaralı olarak kurtulan Erkan K.(41) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak- tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN