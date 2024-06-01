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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi

Çorum’un Alaca istikametinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinden Aydıncık istikametine gitmekte Erkan K. gözetimindeki (41) 06 DIH Avutmuş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

Yoldan geçen diğer sürücüler ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Erkan K.(41) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak- tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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