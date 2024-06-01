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Motosiklette borularla tehlikeli yolculuk kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Motosiklette borularla tehlikeli yolculuk kamerada

Aksaray’da yaklaşık 7 ile 9 metre uzunluğundaki plastik borularla motosiklete binip trafiğe çıkan 2 kişi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Trafikteki o tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

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