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Şanlıurfa'da İş makinesi yüksek gerilim hattına takıldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Şanlıurfa’da İş makinesi yüksek gerilim hattına takıldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir tarlada mercimek hasadı yapan iş makinesinin yüksek gerilim hattına takılması sonucu çiftçiler Fatih (26) ile ağabeyi Ozan Baytuğ (29) hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

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