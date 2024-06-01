Kurban alacaklar dikkat! Dolandırıcıların ’EFT’ oyununa düşmeyin

16 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek olan Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarında hareketlilik ise gün geçtikçe artıyor. Kurban almak isteyen veya satan vatandaşların bu konuda dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Dolandırıcılar kurban satışında EFT oyunu ile birçok kişiyi dolandırıp mağdur edebiliyor.