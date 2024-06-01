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Kurban alacaklar dikkat! Dolandırıcıların 'EFT' oyununa düşmeyin

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Kurban alacaklar dikkat! Dolandırıcıların ’EFT’ oyununa düşmeyin

Kurban bayramına az bir süre kala vatandaşların kurban alma heyecanı başladı. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da kendi yöntemleriyle kurban almak isteyen veya satmak vatandaşları tuzağa düşürebiliyor. Bu konuyla ilgili  Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında dolandırıcılık olaylarına karşı 1763 broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Polis ekipleri ileri tarihli EFT oyununa vatandaşların düşmemesi için uyarıda bulunarak "Hesaba paranın düştüğüne emin olun. Parayı hesabınızda görünce hayvanı teslim edin. Ayrıca elden ödemelerde sahte paraya dikkat edilmeli" dedi.

16 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek olan Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarında hareketlilik ise gün geçtikçe artıyor. Kurban almak isteyen veya satan vatandaşların bu konuda dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Dolandırıcılar kurban satışında EFT oyunu ile birçok kişiyi dolandırıp mağdur edebiliyor.

POLİS EKİPLERİ UYARDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Yunus timleri ve Toplum Destekli Polislerin de katıldığı bilgilendirme faaliyeti 5 ayrı kurban pazarında gerçekleşti.

MAĞDURİYET YAŞAYABİLİRSİNİZ

Polisler, kurban bayramı öncesi hayvan satıcılarının mağduriyet yaşamaması için kurban pazarlarına giderek bilgilendirme faaliyeti yaptı. Polisler esnafa 1763 adet broşür dağıttı.

Hayvan satıcıları ise polisin uyarılarına teşekkür ettiler. Öte yandan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sivil polislerin dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtekarlık olaylarına karşı görev yapacağı öğrenildi.

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