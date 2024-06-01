01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
ABONE OL
Diyarbakır’da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır'da, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör