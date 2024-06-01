Başıboş köpekler Sivas'ta dehşet saçtı! Daha kaç can yanacak?
Sivas'ta başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk, canını güçlükle kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 13 yaşındaki çocuğun üzüntülü babası, başıboş köpek sorununun çığ gibi büyüdüğünü belirterek "Tamam 'öldürülsün, katledilsin' bunu demiyoruz ama bunun bir çözümü, bir çaresinin bulunması lazım." dedi.
Sivas'ta 13 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısında canını güçlükle kurtardı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer alan Şeyh Şamil Mahallesi 80. Sokakta bulunan çocuk parkında yaşandı. Evinin hemen önündeki parkta oynayan 13 yaşındaki E. Karakoç başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk abisinin müdahalesiyle canını güçlükle kurtardı. Karakoç ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
BELEDİYE TEDBİR ALMADI
Karakoç'un babası Ömer Karakoç, sokağa çıkamaz hale geldiklerini ifade edip, defalarca yardım istemelerine rağmen belediyenin tedbir almadığını belirterek, "Mahallemizde başıboş köpek çok, sürüyle geziyorlar. Belediyeye defalarca haber verdik. Hiçbir tedbir alınmadı. Evimizin önünde kapıya çıkamaz hale geldik. Akşamı bırakın gündüz bile kapıya çıkamaz hale geldik. Evimizin önünde köpek ge çocuğu ısırmış. Bacağında ve sırtında derin yarası var. Kardeşi yetişmese yüzünden ısıracaktı. O arada kardeşi yetişmiş. Yoksa yüzünden ısırıp daha derin yaralar da açacakmış" dedi.
"BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"
Üzüntülü baba başıboş köpek sorununun çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Sokak köpekleri bayağı bir sorun olmaya başladı. Sadece Sivas için değil Türkiye genelinde böyle. Bu sorun her yerde çığ gibi büyüdü. Bunun bir önlem alınması lazım. Söylediğimiz zaman hayvan savunucuları hep ayağa kalkıyor ama köpekler insanlardan daha mı değerli? Tamam 'öldürülsün, katledilsin' bunu demiyoruz ama bunun bir çözümü, bir çaresinin bulunması lazım. Bizim mahallede akşamları belirli bir insandan çok köpek var. Yani bir tedbir bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Sadece yetkililere söylüyoruz 'tamam tamam' deyip geçiştiriliyorlar. Ben yine şikayetçi oldum, gideceğim, ifade vereceğim. Yine aynı şey olacak. Değişen bir şey olmayacak. Bu yıllardır böyle" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!