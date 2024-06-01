Başıboş köpekler Sivas’ta dehşet saçtı! Daha kaç can yanacak?

"BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"

Üzüntülü baba başıboş köpek sorununun çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Sokak köpekleri bayağı bir sorun olmaya başladı. Sadece Sivas için değil Türkiye genelinde böyle. Bu sorun her yerde çığ gibi büyüdü. Bunun bir önlem alınması lazım. Söylediğimiz zaman hayvan savunucuları hep ayağa kalkıyor ama köpekler insanlardan daha mı değerli? Tamam 'öldürülsün, katledilsin' bunu demiyoruz ama bunun bir çözümü, bir çaresinin bulunması lazım. Bizim mahallede akşamları belirli bir insandan çok köpek var. Yani bir tedbir bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Sadece yetkililere söylüyoruz 'tamam tamam' deyip geçiştiriliyorlar. Ben yine şikayetçi oldum, gideceğim, ifade vereceğim. Yine aynı şey olacak. Değişen bir şey olmayacak. Bu yıllardır böyle" şeklinde konuştu.

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