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Manisa Büyükşehir’in kraliçeleri yayılıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Manisa Büyükşehir’in kraliçeleri yayılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden bal üreticilerine destekler artarak, sürüyor. Büyükşehir, 27 arıcıya 270 adet ana arı teslim etti. Ana arıları teslim alan bal üreticileri memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Ferdi Zeyrek’e de teşekkürlerini iletti.

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