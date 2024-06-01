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İncirliova'da 1 ton domuz eti ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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İncirliova’da 1 ton domuz eti ele geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kesilip paketlenmiş halde 1 ton domuz eti ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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