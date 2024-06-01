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Kestiği koyunun kanı ve dışkısıyla kanalı kirleten kişiye 74 bin lira ceza

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Kestiği koyunun kanı ve dışkısıyla kanalı kirleten kişiye 74 bin lira ceza

Adana'da, sulama kanalı kenarında koyun kesen, kanı ve dışkısı ile suyu kirleten Ziver A. (44), yakalandı. Ziver A.'ya toplam 74 bin 120 TL ceza kesildi.

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