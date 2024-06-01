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Çevre Haftası 'ÇEVREFEST' etkinlikleriyle kutlanacak

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Çevre Haftası ’ÇEVREFEST’ etkinlikleriyle kutlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5-9 Haziran Çevre Haftası kapsamında, yurt genelinde 'Herkesin Bir Dünyası Var' teması ile 'ÇEVREFEST' etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

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