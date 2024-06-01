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Başakşehir'de drift yapan sürücüye 56 bin 492 lira para cezası

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Başakşehir’de drift yapan sürücüye 56 bin 492 lira para cezası

Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye, 56 bin 492 lira para cezası kesildi.

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