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İzmir'de 'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı; parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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İzmir’de ’Başkomiser’ yalanıyla kandırılıp evini sattı; parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti

İzmir'de yaşayan emekli Sadullah Serter (76), kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan kişinin, kötü niyetliler tarafından kimlik bilgilerinin ele geçirdiğini ve evini satmaya çalıştıklarını söyleyerek, 'Onlardan önce sat' demesi üzerine 1 milyon 800 bin TL'ye satışı yaptı. Bu kişinin paranın sahte olabileceğini söyleyip, kontrol için sözde soruşturmanın yürütüldüğü 1300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya getirilmesi isteği üzerine kente giden Serter, 1 milyon 800 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan 2 kişiye verdi. Kendisine soruşturma ile ilgili haber verileceği söylenip, İzmir'e gitmesi istenen Serter, dönüş yolunda dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Serter, "Benimle konuşan kişinin o kadar güzel bir Türkçesi vardı ki, kanmamak elde değil. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" dedi.

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